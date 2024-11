POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallfluchten

Aalen (ots) - Vellberg: Unfall im Einmündungsbereich Am Montagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer die L1064 von Vellberg in Richtung der L1060. Als er in diese nach rechts einbiegen will, übersieht er einen 54-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits auf der L1060 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 ...

mehr