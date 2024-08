Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Katze mit übelriechender Flüssigkeit besprüht - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitag, den 02.08.2024, fand gegen 11 Uhr eine 46-Jährige ihren Kater in einem erbarmenswerten Zustand vor. Die rechte Seite des Tieres war mit einer unbekannten, übelriechenden Flüssigkeit durchtränkt und der Kater gab jammernde Laute von sich. Der Kater, der als Freigänger das Anwesen seiner Besitzerin im Albert-Schweitzer-Ring am Freitagmorgen verlassen hatte, musste medizinisch behandelt werden. Während des Heilungsprozesses verlor das Tier an den betroffenen Stellen das Fell und litt an erheblichen Schmerzen. Ob das Tier zufällig mit der Substanz in Kontakt kam oder gezielt besprüht wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach einer ersten Einschätzung könnte es sich bei dem Stoff um Buttersäure gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell