Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfall, Diebstahl von Motorroller, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Einbrüche in Gartenhütten

In der Zeit von Sonntag, 09:00 Uhr bis Montag, 09:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im Bereich der Plattenwaldallee ein. Sie entwendeten daraus Werkzeug und Alkoholika im Wert von etwa 150 Euro. Ferner hinterließen die unbekannten Einbrecher Sachschäden an den Gartentoren und Zugangstüren in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Kleingartenanlage unter der Rufnummer 07151 9500.

Allmersbach im Tal: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Montag, 11.11.2024 bis Montag, 25.11.2024 einen Kia, der in der Paul-Hindemith-Straße geparkt war. Mittels eines spitzen Werkzeugs hinterließen sie die Buchstaben "EMG" auf der hinteren rechten Fahrzeugtür. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260.

Fellbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Am späten Montag, gegen 23:50 Uhr verlor ein 40-jähriger Autofahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Skoda. In der Eberhardstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Am Baum entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Autofahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Weinstadt-Großheppach: Wohnungseinbruch

Am Montag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über den Wintergarten in eine Wohnung im Wallensteig ein. Dort durchwühlten sie etliche Zimmer und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck im Wert von etwa 300 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Waiblingen: Motorroller gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Montag zwischen 08:00 Uhr und 20:40 Uhr einen orangenen Motorroller "Peugeot Speedfight 2". Dieser war im Alfred-Diebold-Weg in einer Tiefgarage geparkt. An dem Roller waren keine Kennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 zu wenden.

