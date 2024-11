Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 8:45 Uhr befuhr ein 64-jähriger Radfahrer am Montag die Himmlinger Steige in Richtung Aalen. In einem dortigen Gefälle geriet er zu weit nach rechts und kam infolgedessen auf dem Seitenstreifen ins Rutschen. Er verlor anschließend die Kontrolle über das Fahrrad, fiel und verletzte sich leicht.

Lorch: Hochwertiges E-Bike entwendet

Ein unbekannter Dieb entwendete zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 7 Uhr, ein E-Bike im Wert von rund 5850 Euro sowie einen Fahrradhelm aus einer Garage im Herderweg. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Böbingen: Unfallflucht

Ein 28-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Montag, gegen 5:20 Uhr, die B29/L1157 zwischen dem Verteiler Iggingen B29 und der L1162 Böbingen. Als auf der Gegenfahrbahn ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen vorausfahrenden LKW überholte, musste der 28-Jährige sein Fahrzeug abbremsen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Gschwend: LKW kollidiert mit PKW

Als am Montag ein 28-Jähriger mit seinem LKW die K3247 befuhr, geriet er mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts, woraufhin er mit einem entgegenkommenden VW eines 22-Jährigen kollidierte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

