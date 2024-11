POL-AA: Gaststättenkontrollen im Raum Fellbach und Kernen: 151 Verstöße festgestellt

Aalen (ots) - Aalen/Wasseralfingen: Versuchter Wohnungseinbruch Am Samstag gegen 23:00 Uhr versuchten Unbekannte durch Aufhebeln einer Balkontür in eine Wohnung in der Edmund-Kohler-Straße zu gelangen. Vermutlich wurden sie gestört und entfernten sich deshalb wieder. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. ...

