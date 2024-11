Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefährliches Überholmanöver, Unfallfluchten, Tritte gegen Polizeibeamte, Trunkenheitsfahrten, Auto angezündet

Aalen (ots)

Backnang: Gefährlich überholt

Am Montagmorgen, gegen 04:25 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford die Emmener Straße (B 14) in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Einmündung zur Maubacher Straße überholte der Ford-Fahrer einen LKW, obwohl die Sicht eingeschränkt war. Während des Überholvorgangs kam es zu Gegenverkehr. Um einen Unfall zu vermeiden, mussten der LKW-Fahrer und der Gegenverkehr stark abbremsen. Das Polizeirevier Backnang hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die die Situation beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07191 9090.

Großaspach: Tritte gegen Polizisten

Am Sonntagabend wurde gegen 20:45 Uhr die Polizei in die Hermann-Schadt-Straße gerufen. Dort befand sich eine 36-jährige Frau aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten in einem emotionalen Ausnahmezustand. Sie steigerte sich mehr und mehr in die Situation hinein, ließ sich nicht beruhigen und trat mehrfach in Richtung der Polizisten. Sie wurde in eine Fachklinik gebracht und muss mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Unfallflucht

Etwa 3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Parkhaus in der Sulzbacher Straße. Dort beschädigte er in der Zeit zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag, 01:30 Uhr einen dort geparkten Ford Fiesta. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr parkte ein 24-jähriger seinen BMW in der Straße Auf dem Kappelberg. Kurz darauf hielt ein dunkler Audi neben ihm. Ein Mitfahrer des Audis öffnete unachtsam die hintere rechte Tür und beschädigte dadurch den BMW. Als der BWM-Fahrer ankündigte die Polizei zu verständigen, stiegen alle Personen wieder in den Audi und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das, durch den BMW-Fahrer abgelesene, Autokennzeichen des Audi stellte sich als gestohlen heraus. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Rudersberg: Gartenmauer beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr eine Gartenmauer in der Schillerstraße. An der Mauer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07181 2040.

Urbach: Betrunken gegen Fahrradständer gefahren

Am Sonntag gegen 01:10 Uhr wurde der Polizei ein Mercedes gemeldet, der auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße gegen einen Fahrradständer gefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 28-jährigen Fahrer ein Alkoholwert von über 1,2 Promille festgestellt. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Schorndorf: Mit über 2 Promille unterwegs

Eine 36-jährige BMW-Fahrerin befuhr Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr die Nicolaus-Otto-Straße und bog dort auf einen Parkplatz eines Gewerbeparks ein. Dort streifte sie aufgrund unsicherer Fahrweise eine Betonmauer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der BMW-Fahrerin ein Alkoholwert von über 2 Promille festgestellt. Sie musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und muss mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Schorndorf.

Waiblingen: Auto angezündet

Am Sonntag, gegen 19:00 Uhr entzündeten unbekannte Täter ein Kleinfahrzeug der Marke Ligier, welches in der Blumenstraße geparkt war. Aufgrund des Feuers wurden ebenfalls zwei weitere, in der Nähe geparkte, Fahrzeuge und eine Hecke beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500.

