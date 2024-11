POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 24.11.2024, Stand: 11:00 Uhr

Aalen (ots) - B14: Unfall in Waldrems Am Samstag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Fiat Ducato die B14 in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Tankstelle in Waldrems geriet der 68-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wobei er einen Hyundai Tucson am Spiegel streifte. In der Folge stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes GLE zusammen. Der Unfallverursacher und der 54-jährige Fahrer des Mercedes ...

