POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungsbrand

Fellbach - Oeffingen: Brand durch defekten Ölofen

Am Freitag gegen 16:40 Uhr wurde die Feuerwehr Fellbach zu einem Wohnungsbrand in die Neckarstraße alarmiert. In einer Erdgeschoßwohnung war es zu einem Brandausbruch gekommen, der offenbar durch einen Defekt an einem Ölofen ausgelöst wurde. Der 87-jährigen Bewohnerin gelang es noch, den Ölhahn abzudrehen, bevor sie die Wohnung verließ. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die 87-Jährige blieb unverletzt. An der Wohnung, die unbewohnbar wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Fellbach war mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

