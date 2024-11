Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr ereigneten sich im Rems-Murr-Kreis infolge des Wintereinbruchs insgesamt 14 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 40.500 Euro. Die Streudienste waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz.

Adelstetten: Glätteunfall zwischen zwei PKW

Am Freitagabend gegen 19:10 Uhr kam es auf der Mutlanger Straße zu einem Unfall zwischen einem Audi A3 und einem Renault Megane. Der 21-jährige Audi-Fahrer kam in einer Kurve wegen der Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem 41-jährigen Fahrer des Renault. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

Adelstetten: PKW rutscht in Telefonverteilerkasten

Am Freitagabend kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Unfall in der Mutlanger Straße. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin in einer Kurve ins Schleudern und prallte gegen einen Telefonverteilerkasten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Murrhardt: PKW kollidiert mit Verkehrsschild

Am Freitagabend gegen 17:25 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der Gaildorfer Straße aus Schwäbisch Hall kommend in Richtung Murrhardt. An der Kreuzung der Gaildorfer Straße und der Lindenstraße bog ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in die Lindenstraße ab, was der 24-Jährige offenbar zu spät erkannte. Wegen der Schneeglätte konnte er nicht mehr bremsen und wich auf den Gehweg der Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Kernen-Stetten: Unfallzeugen gesucht

In der Kirchstraße kam es am Freitagabend gegen 17:45 Uhr auf Höhe des dortigen Supermarktes zu einem Unfall zwischen einem weißen Mercedes und dem Renault eines 40-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge kollidierten beim Ausparken, als sie jeweils rückwärts in die Kirchstraße fuhren. Der Mercedes verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Unfall gesehen hatte und kurz mit dem Renault-Fahrer sprach, entfernte sich ebenfalls vor Eintreffen der Polizei, ohne seine Personalien anzugeben. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711/5772-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell