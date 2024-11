Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall im Tunnel Leutenbach

Aalen (ots)

Leutenbach: B14 nach Unfall im Tunnel in Fahrtrichtung Waiblingen gesperrt

Gegen 14:00 Uhr ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der B14 im Tunnel Leutenbach in Fahrtrichtung Waiblingen. Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr zunächst rechts gegen den Bordstein und schleuderte in der Folge gegen die Tunnelwand. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und blieb quer zur Fahrtrichtung über beide Fahrstreifen liegen. Die 48-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Der Leutenbachtunnel musste zur Bergung des Fahrzeugs und der Reinigung der Fahrbahn bis ca. 16:20 Uhr gesperrt werden.

