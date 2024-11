Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Bagger beschädigt und Einbruch in Cafe

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 07 Uhr und 09:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Schloßstraße auf dem Parkplatz einer Halle geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Bagger beschädigt

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag 11 Uhr an einem geparkten Bagger in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Vandale warf die Scheibe des Baggers mit einem Stein ein. Hinweise zur noch unbekannten Person nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Cafe

Ein Dieb verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 21 Uhr und 08 Uhr Zutritt zu einem Cafe in der Schloßstraße. Dort entwendete er zehn Flaschen Alkohol im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zum noch unbekannten Langfinger nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

