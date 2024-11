POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Widerstände - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots) - Aspach: Wohnungseinbruch Zwischen 9 Uhr und 18:30 Uhr wurde am Donnerstag in ein Gebäude in der Haydnstraße eingebrochen. Der oder die Einbrecher gelangten über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Haus. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und Schmuck und Münzen im Wert von ...

