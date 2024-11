Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall - Wohnungseinbrüche - Unfallfluchten - Brand - Diebstahl - Unfälle

Aspach: Wohnungseinbruch

Zwischen 9 Uhr und 18:30 Uhr wurde am Donnerstag in ein Gebäude in der Haydnstraße eingebrochen. Der oder die Einbrecher gelangten über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Haus. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 entgegen.

Allmersbach i.T.: Versuchter Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte bereits zwischen vergangenen Freitag und Sonntag in insgesamt drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße einzubrechen. Allerdings gelang es keine der Türen zu öffnen, so dass lediglich Sachschaden entstand. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Kettenreaktion

In der Donaustraße kam es am Donnerstag gegen 15:30 Uhr zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe etwa 14.000 Euro. Ein 65-jähriger PKW-Lenker fuhr aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Daimler-Benz auf, dessen 34-jähriger Fahrer an einer roten Ampel anhalten musste. Durch den Anstoß wurde der Daimler auf einen wiederum davorstehenden Mercedes eines 63-Jährigen aufgebschoben. Verletzt wurde niemand.

Spiegelberg: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr einen Chrysler, der zu dieser Zeit in der Straße Im Gässle geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Parkenden PKW gestreift

Einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in der Jahnstraße einen VW Tiguan streifte, der dort zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr und Donnerstagmittag, 14 Uhr geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Winterbach: Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Vermutlich aufgrund einer Alkoholbeeinflussung von deutlich über 1 Promille streifte am Freitag gegen 0:30 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem Honda einen Ford Fiesta, der am Straßenrand in der Bussardstraße geparkt war. Bei dem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

Schorndorf: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 78-jähriger Lenker eines VW Golf die Landstraße 1150 von Haubersbronn in Richtung Welzheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Golf in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Heck eines entgegenkommenden Tesla, der von einem 56-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Anstoß wurde an dem Tesla das linke hintere Rad abgerissen und das Fahrzeug um 180 Grad gedreht. Nach dieser Kollision prallte der Golf frontal gegen einen, hinter dem Tesla fahrenden, Daimler-Benz. Ein, dem Daimler folgender, 31-jähriger Lenker eines Fiat Ducato konnte vor der Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Daimler, welcher daraufhin sofort zu Brennen anfing. Das Feuer konnte durch hinzukommende Helfer jedoch schnell gelöscht werden.

Bei dem Unfall wurde der allein im Fahrzeug sitzende Fahrer des VW Golf tödlich verletzt. Der 77-jährige Fahrer des Daimler wurde leicht und dessen 71-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Fahrer des Tesla sowie der Lenker des Fiat Ducato blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 54.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger beauftragt.

Am Unfallort waren vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie vier Fahrzeuge der Feuerwehr mit insgesamt 24 Wehrleuten im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die L1150 bis etwa 22.15 Uhr voll gesperrt werden.

Waiblingen - Hegnach: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus in der Eberhardstraße. Über eine Balkontüre, welche sie zuvor mittels unbekanntem Hebelwerkzeug aufbrachen, gelangen die Einbrecher schließlich in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie zunächst oberflächlich verschiedene Räume bis sie das Schlafzimmer intensiver durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht ersichtlich. Jedoch kann der Sachschaden derzeit auf mehrere hundert Euro geschätzt werden. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07151 9500 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen - Neustadt: Brand an Gartenhütte

Ein auf einer Veranda befindender Holzpolter geriet am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr im Schneiderbäumlesweg in Brand, weshalb die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort kam. Das Feuer konnte schließlich vollständig gelöscht werden, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Als Brandursache wird derzeit ein danebenstehender Holzofen vermutet, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Waiblingen - Hegnach: Einbruch in Wohnhaus

Der Polizei wurde am Donnerstag gegen 18:50 Uhr gemeldet, dass sich mindestens eine unbekannte männliche Person im Garten eines Wohnhauses in der Buchhaldenstraße befand. Von dort aus versuchte der unbekannte Einbrecher mittels eines Hebelwerkzeugs eine Terrassentüre aufzuhebeln, dies gelang ihm jedoch nicht. Bei einer weiteren Terrassentüre gelang es ihm schließlich, diese aus der Zarge zu lösen und somit Zugang zu den Räumlichkeiten zu erhalten. Der Einbrecher begab sich ins Schlafzimmer und wollte dort einen Tresor entwenden, den er letztendlich jedoch zurückließ. Anschließend flüchtete der Unbekannte über anliegende Gärten in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden.

Schwaikheim: E-Scooter entwendet

Am Donnerstag wurde zwischen 7:55 Uhr und 15:35 Uhr ein E-Scooter in der Uhlandstraße entwendet. Der Roller des Hersteller Xiaomi war in diesem Zeitraum in einem, auf dem Schulgelände befindenden, Fahrradkäfig abgestellt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 6950 zu melden.

Schwaikheim: Unfall beim Einparken

In der Ludwigsburger Straße wollte am Donnerstag gegen 15 Uhr ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer in eine Parklücke einfahren, als er zum Korrigieren noch einmal zurücksetzte und einen 83-jährigen Toyota-Fahrer übersah. Dadurch stieß dieser gegen die rechte Fahrzeugseite wodurch ein Sachschaden von über 8.000 Euro an beiden Fahrzeugen zusammen entstand.

Winnenden: Einbruch in Wohnung

In der Höfener Straße verschafften sich bislang Unbekannte am Donnerstag zwischen 13:30 und 23:10 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Über das Souterrain versuchten diese zunächst in das Kellergeschoss zu gelangen. Da das aufhebeln zweier Fenster nicht gelang, begab sich der oder die Unbekannte zum vermutlich offenstehenden Hauseingang und schließlich in das Untergeschoss. Dort wurde schließlich mittels Hebelwerkzeug eine Wohnungstüre aufgehebelt. Im Inneren der Wohnung wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt und mindestens ein Reisepass entwendet. Ob noch mehr entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 6950 zu melden.

Winnenden - Hertmannsweiler: Fahrzeug beschädigt, Verursacher unbekannt

In der Rothenbühlstraße wurde am Donnerstag zwischen 7:15 und 14:00 Uhr ein Pkw des Herstellers Audi beschädigt. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein bislang Unbekannter mit der vorderen linken Stoßstange den ordnungsgemäß geparkten Audi und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6950 in Verbindung zu setzen.

