Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrug - Wohnungseinbruch - Diebstahl - Pkw zerkratzt - Verkehrskontrolle entzogen

Aalen (ots)

Remshalden: Seniorin um Geld betrogen

Eine Seniorin stieß am 28.10.2024 im Internet auf eine Werbemeldung bei der für eine Onlinetrading-Plattform geworben wurde. Bei der Werbemeldung handelte es sich allerdings um einen Fake, welcher von Internetbetrügern inseriert wurde. Die Seniorin glaubte der Werbung jedoch und nahm Kontakt zu der Plattform auf. Dort wurde sie zunächst angewiesen einen geringen Betrag zu überweisen, welcher innerhalb kürzester Zeit beträchtliche Gewinne eingefahren haben soll. Um auf diese Gewinne zuzugreifen, sollte die Dame einen Geldbetrag von mehreren zehntausend Euro überweisen um sich ihren Gewinn auszahlen zu lassen. Dieser Aufforderung kam das Opfer der Betrüger nach, wodurch die Betrüger einen Geldbetrag im hohen fünfstelligen Bereich ergaunern konnten. Die Polizei warnt vor entsprechenden Tradingplattformen bei denen hohe Gewinnsummen mit anscheinend sicherer Wahrscheinlichkeit erzielt werden können. Oftmals sind diese unseriös und werden von Betrügern betrieben.

Korb: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag 9:45 Uhr und Donnerstag 17 Uhr wurde im Elsterweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Vermutlich wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört, weshalb sie über eine andere Terrassentüre die Räumlichkeiten verlassen haben. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum jedoch Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden.

Waiblingen: Fahrzeugscheibe zerschlagen

In der Dammstraße wurde zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 7:50 Uhr von einem bislang Unbekannten die rechte Fensterscheibe eines Pkw des Herstellers Citroen beschädigt. Anschließend wurde zudem das Handschuhfach durchsucht, jedoch nichts entwendet. Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Sulzbach an der Murr: Einkaufstasche von Pkw-Rückbank entwendet

Zwischen Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr und Freitag 9:30 Uhr wurde in der Karlstraße von der Rückbank eines unverschlossenen Mercedes-Benz eine Einkaufstasche mit neuer Kleidung entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von über hundert Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07193 352 beim Polizeiposten Sulzbach zu melden.

Backnang: Pkw zerkratzt

Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde in der Straße "In der Plaisir" ein Pkw der Marke Ford beschädigt. Unbekannte haben hier den linken Kotflügel und die rechte hintere Beifahrertüre mittels unbekannten Tatwerkzeug zerkratzt. Der Sachschaden wir auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Aspach - Großaspach: Einbruch in Diakoniestation

In einem Zeitraum von Donnerstag 20 Uhr bis Freitag 6 Uhr wurde ein Fenster einer Diakoniestation aufgehebelt, wodurch Unbekannte in das Gebäude in der Schuberstraße gelangten. Im Inneren durchsuchten diese sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Tablets und Smartphones in einem Gesamtwert von über tausend Euro. Das Fenster wurde zudem beschädigt, weshalb man derzeit von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro ausgeht. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden.

Winnenden: Verkehrskontrolle entzogen

Am Freitag um 0:40 Uhr sollte ein unbekannter Rollerfahrer in der Hungerbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Beifahrer vor den Funkstreifenwagen trat, um die Kontrolle durchzuführen, beschleunigte der Rollerfahrer plötzlich, offenbar mit der Absicht, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei kollidierte der Roller mit der linken Fahrzeugfront des Streifenwagens, wodurch der Rollerfahrer sowie der Polizeibeamte stürzten. Der Polizist zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Rollerfahrer entfernte sich daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung einer nahegelegenen Schule. Es soll sich um einen etwa 170 bis 175 cm großen, männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren handeln. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und weißen Sneakern. Zudem hatte er dunkles Haar, buschige Augenbrauen und einen dunkleren Teint. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Hinweise auf den Fahrer nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 909-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell