Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle; Mehrere Verletzte wegen Gastherme; Einbrüche

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr ereigneten sich im Landkreis Schwäbisch Hall infolge des Wintereinbruchs insgesamt 10 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 67.000 Euro. Die Streudienste waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz.

Gem. Bühlerzell - Kammerstatt: Wegen Glätte von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 17:20 Uhr befuhr eine 21-Jährige die Kreisstraße 2628 im Waldgebiet zwischen Kammerstatt und der Landesstraße 1060 mit ihrem PKW Audi. In einer Kurve verlor sie auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 8.200 Euro.

Gem. Gaildorf - Kleinaltdorf: Glättebedingter Auffahrunfall

Am Freitag gegen 17:05 Uhr befuhr ein 36-Jähriger die B 19 zwischen Ottendorf und Kleinaltdorf mit seinem PKW Audi. Wegen der Fahrbahnglätte geriet ein entgegenkommendes Fahrzeug ins Rutschen und der 36-Jährige konnte sein Auto bis zum Stillstand abbremsen, ohne dass es zur Kollision kam. Die hinter dem PKW Audi fahrende 28-jährige Fahrerin eines PKW Toyota konnte nicht mehr rechtzeitig hinter dem Audi anhalten und fuhr auf diesen auf. Der hinter dem Toyota fahrende 20-Jährige konnten mit seinem PKW Skoda ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den PKW Toyota der 28-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Crailsheim - Westgartshausen: Gegen Stromverteilerkasten gerutscht

Am Freitag gegen 19:35 Uhr befuhr ein 50-Jähriger die Kohlgasse im Bereich der Einmündung zur Straße Unteres Weiler mit seinem PKW VW. Beim Abbiegen rutschte er auf der schneeglatten Fahrbahn gegen einen Stromverteilerkasten, der dadurch beschädigt wurde. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Wegen dem beschädigten Stromverteilerkasten fiel in etwa 50 Haushalten vorübergehend die Stromversorgung aus. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten noch am Abend die Stromversorgung wiederherstellen.

Gaildorf: Mehrere verletzte Personen wegen defekter Gastherme

Am Samstagmorgen gegen 05:55 Uhr wurde die Feuerwehr Gaildorf zu einem Wohnhaus in die Bahnhofstraße wegen eines möglichen Gasaustritts alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass es an einer offenbar defekten Gastherme zu einem Austritt der Abgase in die Wohnräume gekommen war. Hierdurch erlitten die fünf Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Blaufelden: Einbrüche in zwei benachbarte Wohnhäuser

Am Freitag in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 18:50 Uhr wurde in zwei unmittelbar nebeneinanderliegende Wohnhäuser durch Unbekannte eingebrochen. In beiden Fällen wurden die Terrassentüren mit unbekannten Werkzeugen aufgebrochen und die Wohnungen nach Diebesgut durchsucht. Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen wird davon ausgegangen, dass die Taten durch mindestens zwei Personen verübt worden waren. Ob die Einbrecher Diebesgut erbeuteten, ist bislang noch unbekannt. Personen, die in dem Tatzeitraum in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell