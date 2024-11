Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 24.11.2024, Stand: 11:00 Uhr

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen 10:50 und 13:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Verursacher im Reiterwegle beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Audi A3. Ohne sich um die Beschädigung in Höhe von ungefähr 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Fellbach: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eine 26-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza übersah am Samstag gegen 10:50 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Sebastian-Bach-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Fahrers eines Daimler-Benz CLA. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Samstag gegen 11:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Bühlstraße rückwärts. Hierbei übersah er den ebenfalls aus einer Parklücke fahrenden 44-jährigen Fahrer eines Hyndai Tucson. Es entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro.

Backnang: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitagabend versuchte unbekannter Täter zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Gebäude in der Friedhofstraße einzubrechen. Nach dem der Täter bei den mehrfachen, vergeblichen Versuchen ins Gebäude zu kommen überrascht wurde, floh er in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Tel.: 07191 909-0 entgegen.

Waiblingen: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag fuhr eine 33-jährige Opel-Zafira-Fahrerin gegen 13:00 Uhr in der Bahnhofstraße aus einer Parklücke und übersah einen 44-jährigen Porsche-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

