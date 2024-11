Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstag 05:40 Uhr und Sonntag 16:20 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus Auf dem Klinenberg. Dort entwendete er eine dreistellige Bargeldsumme, Schmuck und diverse Geldkarten. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Ein Dieb versuchte zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagmorgen 07 Uhr zwei Fenster eines Friseursalons in der Karlstraße aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang entfernte er sich wieder vom Objekt. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Gerabronn: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag 11 Uhr und Sonntag 12 Uhr einen in der Beethovenstraße am Fahrbahnrand geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell