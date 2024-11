Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand fordert zwei Tote - Unfallfluchten - Mann am Bahnhof bedroht - Brände - Versuchter Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Samstag gegen 23:00 Uhr versuchten Unbekannte durch Aufhebeln einer Balkontür in eine Wohnung in der Edmund-Kohler-Straße zu gelangen. Vermutlich wurden sie gestört und entfernten sich deshalb wieder. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Brand

Am Samstag gegen 19:05 Uhr kam es zu einem Brand in einem Nebengebäude eines Hauses in der Straße Am Nesselbach. Der Brand ging von einem Werkstattofen aus und setzte das Unterdach eines Dachvorbaus in Brand. Alle 10 Menschen, die sich in der Räumlichkeit befanden, konnten diese unverletzt verlassen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort. Ohne den Löschangriff der Feuerwehr wäre die Ausbreitung des Brandes auf das gesamte Dach und das Hauptgebäude nicht auszuschließen gewesen.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsinsel übersehen

Ein 36-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 17:15 Uhr mit einem Renault die Buchstraße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Aufgrund von Unachtsamkeit übersah er eine Verkehrsinsel und fuhr darüber. Hierbei wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Lorch: Kochgut auf dem Herd angebrannt

Am Samstag gegen 13:40 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Römerturmstraße gemeldet. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen sowie mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, stellte angebranntes Kochgut auf dem Herd fest. Es kam zu keinem nennenswerten Schaden. Sämtliche Bewohner verließen das Gebäude. Zwei Personen wurden mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Klinikum verbracht.

Heubach: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 16:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Golf, der auf einem Discounterparkplatz in der Mögglinger Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Waldstetten: Unfall

Ein 37-jähriger Audi-Lenker befuhr am Freitag gegen 23:30 Uhr die L1159. Kurz vor dem Ortseingang Wißgoldingen gerät er ins Schleudern und kollidiert mit einem entgegenkommenden 25-Jährigen, der mit einem Hyundai unterwegs war. Der Hyundai-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Mann am Bahnhof bedroht

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr wurde ein 25-Jähriger am Bahnhof von einem Mann angesprochen und gebeten ihm 2 Euro zu geben. Er gab dem Unbekannten etwas Kleingeld. Daraufhin forderte der Mann auch die Herausgabe seines Scheingeldes. Dies verweigerte der 25-Jährige, verließ das Bahnhofsgebäude und setzte sich auf eine Sitzbank an den Gleisen. Wenige Minuten später wurde er wieder von dem unbekannten Mann angesprochen und bedroht. Letztendlich übergab der 25-Jährige 30 Euro an den Unbekannten. Dieser flüchtete anschließend in Richtung Gold-und-Silber-Forum. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 37 Jahre alt, lange, dunkle Haare zum Zopf gebunden, Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild, im Camouflage-Look gekleidet. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

Ellwangen/Schrezheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 14:30 und 14:45 Uhr einen Mercedes, der auf einem Grundstück in der Straße Beim Ziegelweiher abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Brand fordert zwei Tote

Am Sonntagmittag gegen 16.30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen von Angehörigen darüber informiert, dass ein Ehepaar im Alter von jeweils 88 Jahren nicht erreicht werden kann. Nachdem aus der Wohnung in der Hermann-Weller-Straße Rauchgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Betreten der Wohnung entdeckten die Feuerwehrleute die beiden Senioren in der Wohnung liegend. Durch einen anwesenden Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sich wohl vergessenes Essen auf dem Herd entzündete und Teile der Küche in Brand setzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die beiden Senioren aufgrund einer Rauchgasintoxikation bewusstlos und verstarben in der Folge. Vor Ort war die Feuerwehr Ellwangen mit sieben Fahrzeugen und 29 Wehrleuten sowie der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 11 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell