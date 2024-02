Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240209.3 Itzehoe: Taschendiebe bestehlen zwei Seniorinnen

Itzehoe (ots)

Innerhalb der letzten Tage haben Taschendiebe zwei Kundinnen von Supermärkten jeweils die Geldbörse entwendet. Vermutlich dienten Ablenkmanöver in beiden Fällen dazu, unbemerkt an die Beute zu gelangen.

Am Mittwoch hielt sich eine Geschädigte in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr bei Lidl in der Carl-Zeiss-Straße auf. Ihr Portemonnaie trug die Dame bei Betreten des Ladens in der Jackentasche. An der Kasse bemerkte sie schließlich, dass ihre Geldbörse mitsamt 140 Euro verschwunden war. Im Nachhinein erinnerte sich die 72-Jährige an einen Fast-Zusammenstoß mit dem Wagen einer anderen Frau, bei dem eine dritte Person samt Wagen ihr ebenfalls nahekam. Ob es sich bei den Leuten um die Täter handelte, ist unklar.

Am gestrigen Tag befand sich eine 79-Jährige um 10.30 Uhr bei Aldi in der Lise-Meitner-Straße. Während des Einkaufens deponierte sie ihre Tasche samt Geldbörse im Einkaufswagen. Im Verkaufsraum sprach eine Frau die Seniorin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen kehrte die Anzeigende ihrem Wagen den Rücken zu. Die war vermutlich der Moment, in dem eine zweite Person die Ablenkung nutzte und sich das Portemonnaie aus der Tasche griff. Das Fehlen ihres Eigentums stellte die Rentnerin unmittelbar nach Beendigung der Unterhaltung fest. Laut ihrer Beschreibung war die ihr unbekannte Frau etwa Mitte 40, hatte blondes, zum Zopf gebundenes Haar, eine normale Statur, eine tiefe Stimme und war etwa 165 cm groß.

Hinweise in einem dieser Fälle nimmt die Itzehoe Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell