POL-PIKIR: Sachbeschädigung durch Farbe - Hinweise erbeten

Bad Sobernheim Poststraße (ots) - Am 16.03.2024 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr kam es in Bad Sobernheim in der Poststraße auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW stieß beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines dort ordnungsgemäß geparkten PKW BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Pflichten eines Fahrzeugführers nachzukommen. Die Polizei Kirn nahm die ...

mehr