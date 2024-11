Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Diebstahl aus PKW, in Gartencenter eingeschlossen

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Etwa 6.000 Euro Schaden sind Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 12:00 Uhr in der Sulzbacher Straße. Auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters beschädigte ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Subaru einen dort geparkten Honda. Anschließend stellte er sein Auto ab und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise konnte der Unfallverursacher noch vor Ort ermittelt werden. Der 90-jährige Subaru-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Sulzbach an der Murr: Kreditkarte gestohlen

Bereits in der Zeit von Donnerstag, 21.11.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 22.11.2024, 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Diebe aus einem unverschlossenen Seat eine Kreditkarte. Das Auto war im Theresienweg geparkt. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Hinweise zu den unbekanten Dieben unter der Telefonnummer 07193 352.

Weinstadt-Strümpfelbach: In Gartencenter eingeschlossen

Zwischen Sonntagabend, 19:45 Uhr und Montag, 07:45 Uhr versteckte sich ein unbekannter Täter in den Räumlichkeiten eines Gartencenters in der Hauptstraße und ließ sich dort einschließen. Anschließend durchsuchte er die Büroräumlichkeiten. Zur Flucht zerstörte der unbekannte Täter eine Glasscheibe. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der Polizeiposten Remshalden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 72463.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell