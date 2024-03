Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Trickdiebstahl

Stadthagen (ots)

(bae)Am 15.03.2024 gegen 10:30 Uhr ist es in Stadthagen, in einer Sparkassen Filiale zu einem Trickdiebstahl mit anschließendem Computer-Betrug gekommen. Eine 67-jährige Stadthägerin war zu diesem Zeitpunkt in der Sparkasse, am dortigen Überweisungs-Automaten. Sie wollte dort eine Überweisung tätigen. Kurz vor Abschluss der Überweisung habe plötzlich ein Mann neben ihr gestanden, auf das Tastenfeld gezeigt und "PIN" zu ihr gesagt. Da sie davon ausgegangen sie, dass er ihr helfen wolle, habe sie auch die Pin eingegeben. Unmittelbar danach habe die Person die Sparkasse verlassen. Sie habe dann festgestellt, dass ihre EC-Karte nicht mehr im Automaten war. Daraufhin habe sie gemeinsam mit einer Angestellten in dem Automaten nach der Karte gesucht, als diese nicht aufzufinden war, wurde die Karte gesperrt. Durch die Mitarbeiterin konnte aber festgestellt werden, dass unmittelbar nach der Tat bereits zweimal Bargeld abgehoben wurde. Insgesamt war bereits ein Schaden von 355 Euro eingetreten. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 20-jährigen Mann, afroamerikanischer Abstammung gehandelt haben. Er sei ca. 175 cm groß und sehr dünn gewesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell