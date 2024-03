POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach einem Audi A4

Pennigsehl (ots) - (opp) In der Zeit vom Donnerstag, 14.03.2024, 17:30 Uhr, auf den folgenden Freitag, 07:30 Uhr, ist es in Pennigsehl auf der Baustelle des dortigen Umspannwerkes an der Depotstraße zu einem Diebstahl von ca. einhundert Metern Erdkupferkabel gekommen. Durch unbekannte Täter wurde das bereits verlegte und verarbeitete Kabel abgetrennt und entwendet. ...

