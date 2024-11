Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme der SOKO Fluss

Aalen (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen der SOKO Fluss zur getöteten 26-Jährigen Frau, welche am 08.11.2024 am Landungssteg in Fellbach gefunden wurde, ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Mann aus Gerlingen. Dieser wurde am Freitag durch Polizeikräfte der SOKO festgenommen und einem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt.

Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 24-Jährige Mann mit ruandischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Zwischen der Verstorbenen und dem Festgenommenen Bestand bereits im Vorfeld der Tat eine persönliche Vorbeziehung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der SOKO dauern an.

