POL-PDWO: Worms- Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots) - Die Polizeidirektion Worms freut sich über volles Haus bei der Crime Night am 22.11.2024 in der Hagenstraße. 30 Interessierte haben sich angemeldet und schlüpfen ab 16:00 Uhr für einen Abend in die Rolle von Ermittlerinnen und Ermittlern. An verschiedenen Stationen werden die Teilnehmenden Fälle lösen, Spuren sichern und vieles spannendes mehr aus dem vielfältigen Bereich der Polizeiarbeit erleben. ...

