Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eich- Betrug durch falsche PayPal-Mitarbeiter

Eich (ots)

Mittwoch, 20.11.2024

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Betrug durch falsche PayPal-Mitarbeiter, bei dem eine 82-jährige Frau aus Eich um zehntausende Euro betrogen wurde.

Gegen 09:00 Uhr am Morgen wurde die 82-Jährige durch einen bislang unbekannten Täter angerufen, der sich als PayPal-Mitarbeiter ausgab. Der Mann gab vor, dass es vom genannten Anbieter-Konto zu unberechtigten Abbuchungen kam und bot der Frau Abhilfe an. Nach der Anmeldung an ihrem Computer erlangten der oder die Täter auf bislang unbekannte Weise Fernzugriff auf das Gerät und damit auch Onlinebanking der Eicherin und konnte so Abbuchungen von ihrem Konto in Höhe mehrerer zehntausend Euro tätigen. In einem anschließenden Telefonat mit der Bankfiliale, bei dem sich die 82-Jährige rückversichern wollte, flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt davor, auf Anrufe oder E-Mails vermeintlicher Zahlungsanbieter oder Banken zu reagieren.

Löschen Sie entsprechende Mail immer, insbesondere ohne Anhänge der Mails zu öffnen.

Gewähren Sie niemals Fremdzugriff auf Ihre Geräte

Bei Anrufen legen sie sofort auf. Wählen Sie im Zweifel EIGENSTÄNDIG die Ihnen bekannte Nummer ihrer Bank oder fragen Sie Freunde, Bekannte, Nachbarn um Rat.

Sprechen Sie mit Angehörigen und bekannten über entsprechende Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie dahingehend ihr soziales Umfeld. Betrüger gehen derart geschickt vor, dass diese Maschen wirklich JEDEN und JEDE jedweder Altersklasse treffen können.

Ausführliche Informationen, wie Sie sich vor Betrugsmaschen schützen können finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell