POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Worms (ots) - Am Montag, den 11.11.2024 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Worms in der Zeit von 09:30-11:30 Uhr und von 12:45-14:00 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde in einer 50km/h Zone mit einer Geschwindigkeit von 94km/h gemessen. Auf den Fahrzeugführer wird ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot zukommen. Rückfragen bitte ...

