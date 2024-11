POL-PDWO: Worms, herzliche Einladung zum Adventskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz im Dom zu Worms

Worms (ots) - Worms- Obduktion des Verstorbenen nach Großeinsatz in Worms Nach dem Großeinsatz in Worms am 05.11.2024 wurde der Leichnam des Mannes, der tot in einer Wohnung in der Wilhelm-Leuschner- Straße aufgefunden wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz obduziert. Im Rahmen der Obduktion konnte die genaue Todesursache nicht eindeutig festgestellt werden. ...

mehr