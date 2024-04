Polizei Köln

POL-K: 240430-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Mord am Wiener Platz - Nachtrag

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15. Februar Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5714916

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Bildern der Videoüberwachung eines Schnellrestaurants suchen Staatsanwaltschaft und Polizei Köln nach einem Mann, der im Verdacht steht, am 14. Februar gegen 16.30 Uhr auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim auf einen 19-Jährigen geschossen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Gesuchte kurz vor der Tat in dem Schnellrestaurant unmittelbar am Wiener Platz aufgehalten.

Link zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/134317

Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell