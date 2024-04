POL-K: 240429-5-K Verkehrsunfall mit Stadtbahn - Autofahrerin in Klinik

Köln (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag (27. April) auf der Straße "Am Markt" in Köln-Zündorf gegen 3 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 71 zu melden. (ph/cs) ...

mehr