Polizei Köln

POL-K: 240429-4-K BMW-Halter erkennt seinen gestohlenen Wagen in Verkaufsportal wieder - Hehlerin festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntag (28. April) gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Holweide eine 35 Jahre alte mutmaßliche Kfz-Hehlerin festgenommen. Unmittelbar zuvor soll die Verdächtige einen gestohlenen BMW 330 I dorthin gefahren haben, um den Wagen dort an einen Kaufinteressenten (31) zu veräußern. Bei dem vorgeblichen Käufer handelte es sich allerdings um den rechtmäßigen Fahrzeughalter aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Dieser hatte zu dem Treffen die Polizei hinzugezogen.

Die Polizisten stellten den Sportwagen, der mit ebenfalls gestohlenen Kölner Kennzeichen versehen war, die gefälschten Fahrzeugpapiere sowie den Führerschein und das Handy der 35-Jährigen sicher. Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen gegen die Festgenommene aufgenommen. Es ist beabsichtigt, die mutmaßliche Hehlerin heute einem Haftrichter vorzuführen.

Am vorvergangenen Samstag (20. April) hatten Unbekannte das Auto in Belgien gestohlen. Am Freitag (26. April) war dem geschädigten Halter in einem Auktionsportal sein - auffallend günstig - zum Verkauf inserierter Wagen ins Auge gefallen. (cg/cs)

