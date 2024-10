POL-PPRP: Unfall mit Verletzten auf B9

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 06.10.2024 bis zum 07.10.2024 wurden in Ludwigshafen zwei Roller gestohlen. Ein Roller stand zur Tatzeit in der Carl-Bosch-Straße, der zweite Roller wurde in der Pasadenaallee gestohlen. Der Schaden durch beide Diebstähle beläuft sich auf rund 4.500 Euro. Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion ...

