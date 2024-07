Ulm (ots) - Gegen 19 Uhr wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Grabenstraße gemeldet. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss brach das Feuer aus. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine leblose Frau in der Wohnung, wo das Feuer ausbrach. Hierbei handelte es sich um die 56-jährige ...

mehr