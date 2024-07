Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/Landkreis Tuttlingen) Brennender LKW auf der BAB81 (15.07.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem brennenden LKW wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Montag, 15.07.2024 um 15:00 Uhr auf die BAB 81 gerufen. Ein von der AS Geisingen in Fahrtrichtung Singen fahrender LKW eines Müllentsorgungsunternehmens geriet aus bislang unbekannter Ursache etwa 1 KM vor der dortigen Tank- und Rastanlage in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte den LKW am Fahrbahnrand abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Schon beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der LKW nahezu in Vollbrand. Da sich die Einsatzstelle in einem Baustellenbereich befand, gelang es der Feuerwehr nur mühsam, diese zu erreichen. Hierzu musste sie auch von der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Singen-Stuttgart) einen Löschangriff einleiten. Die BAB 81 musste zu diesem Zweck vollständig gesperrt werden. Nachdem das Feuer gelöscht war wurden die Bergungsmaßnahmen unterbrochen um den im Stau stehenden Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei in Fahrtrichtung Süden abfließen zu lassen. In Fahrtrichtung Norden ist die BAB81 wieder uneingeschränkt befahrbar, in Fahrtrichtung Süden besteht weiterhin eine Vollsperrung ab der AS Geisingen (Stand 18:30 Uhr). Eine Ab- und Umleitung ist eingerichtet. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden. Der LKW war nicht mit Gefahrstoffen beladen. Als Ursache scheint nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt wahrscheinlich.

