POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtet (14.07.2024)

Trossingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag auf seinem Fahrweg durch die Trossinger Innenstadt mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und dabei einen Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro angerichtet. Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war gegen 16.15 Uhr auf den Straßen Hauptstraße, Löhrstraße, Achauer Straße, Bismarckstraße, Kaiserstraße, Moltkestraße unterwegs und prallte hierbei gegen ein Motorrad der Marke Harley Davidson, einen Mercedes Vito, einen Porsche Cayenne, einen Mercedes und einen Renault Clio. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte der Mann seine Fahrt fort. Zeugen meldeten die Unfälle bei der Polizei. Die Beamten konnten den 50-Jährigen in einer Wohnung antreffen. Sie stellten bei ihm deutliche Hinweise für eine alkoholische Beeinflussung fest. Den Führerschein musste der alkoholisierte Fahrer abgeben, sowie auch eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen wegen des Verursachens von Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss und von Unfallfluchten aufgenommen und bittet Personen, die die Unfälle beobachtet haben oder sogar selbst geschädigt worden sind, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

