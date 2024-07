Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Diebstahl aus Opferstock (12./13.07.2024)

Gosheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 11 Uhr und Samstag, 9 Uhr, hat sich ein Unbekannter an einem Opferstock der Längenbergkapelle in der Straße "Am Längenberg" zu schaffen gemacht und aus diesem Bargeld in Höhe von etwa 20 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0, entgegen.

