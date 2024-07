Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Feuer gelegt

Am Freitag kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Ehingen aus.

Zeugen meldeten kurz vor 0.30 Uhr eine Rauchentwicklung und Feuer an einem Gebäude in der Hauptstraße. Die Feuerwehr und Polizei rückten an. Offene Flammen waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr erkennbar, das Feuer ging wohl von selbst aus. Allerdings konnten die Polizisten Benzingeruch und eine kaputte Flasche im Bereich einer beschädigten Schaufensterscheibe feststellen. Deshalb nahm die Kriminalpolizei Ulm die Ermittlungen zur genauen Brandursache und dem Tathergang auf. Die Ermittler gehen derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Teile der Flasche wurden gesichert und werden nun kriminaltechnisch untersucht. Glücklicherweise hielt die Scheibe stand und es hatte nur außen gebrannt. Den Schaden an der Schaufensterscheibe und Außenfassade lässt sich derzeit nicht beziffern. Personen oder Bewohner des Gebäudes wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie bittet diese, sich unter der Tel. 07391/5880 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

