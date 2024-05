Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Täter erbeuten Bargeld

Sögel (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Raub in einem Restaurant an der Schlossallee in Sögel. Ein bislang unbekannter, männlicher, maskierter Täter betrat gegen das 20.30 Uhr das Restaurant. Er bedrohte den 18-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als dieser der Forderung nachkam, flüchtete der Täter samt der Beute durch eine Hintereingangstür, welche durch einen weiteren Täter aufgehalten wurde. Beide Personen flüchteten in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Mitarbeiter des Restaurants erlitt einen Schock. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

