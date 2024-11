POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Grünabfallbehälter in Brand geraten - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd/Zimmern: Pedelec-Fahrer gestürzt

Ein 66-Jähriger befuhr am Montag gegen 15:30 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg in der Gassenäckerstraße. Als ihm ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer, der entgegen der Fahrtrichtung fuhr, im Kurvenbereich begegnete, sah er diesen zu spät und erschrak. Infolge dessen bremste er und kam zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 13:50 und 14:45 Uhr einen Range Rover, der in der Ledergasse abgestellt war. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Lauchheim: Betrunkener beleidigt Passanten

Ein 38-Jähriger fuhr am Montag gegen 20:05 Uhr mit seinem Fahrrad auf ein Tankstellengelände in der Hauptstraße. Beim Versuch von seinem Rad zu steigen, fiel er zu Boden. In der Tankstelle kaufte er mehrere Getränke und setzte sich anschließend auf eine Mauer um lautstark Musik zu hören. Auf Bitten eines Passanten, die Musik leiser zu stellen, wurde er aggressiv. Dabei schrie er auch andere Kunden der Tankstelle an. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, versuchte er mit seinem Fahrrad zu fliehen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille.

Schwäbisch Gmünd: Grünabfallbehälter in Brand geraten

Am Montag gegen 23:05 Uhr wurde die Polizei über einen Brand beim Dreifaltigkeitsfriedhof in der Weißensteiner Straße informiert. Vermutlich wurden heiße bzw. noch brennende Kerzen im Grünabfallbehälter entsorgt. Dadurch fing der Behälter Feuer und der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

