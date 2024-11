Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Radlader fängt Feuer

Aalen (ots)

Crailsheim: Radlader fängt Feuer

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr führte ein 61-jähriger Mann Schweißarbeiten an einem Radlader auf einem Firmengelände in der Wittauer Straße durch. Dabei fing der Radlader Feuer. Der 61-Jährige konnte den Radlader noch aus einer Halle fahren, ehe das Fahrzeug vollständig in Flammen stand. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Langenburg: Unfallflucht

Am frühen Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die L1025 von Bächlingen in Richtung Unterregenbach. Hierbei kam ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer mittig auf der Fahrbahn entgegen. Der 24-Jährige musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er mit seinem Fahrzeug gegen eine Steinmauer. Es entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Dieser könnte mit einem dunklen 4er Golf unterwegs gewesen sein. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

