Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofenster zerstört

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vereinsstraße;

Tatzeit: 17.05.2024, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Gronau einen geparkten Wagen beschädigt. Die Täter schlugen zwei Scheiben an dem Auto ein, das vor einem Haus an der Vereinsstraße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell