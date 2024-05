Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kanalabdeckung mutwillig entfernt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ostwall;

Einen Gullideckel ausgehoben und gestohlen haben Unbekannte in Bocholt. Das Geschehen spielte sich am Wochenende auf dem Ostwall ab. Polizeibeamte sicherten die Gefahrenstelle; anschließend setzten Mitarbeiter der Stadt Bocholt einen neuen Gullideckel ein. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

