Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkender Pkw beschädigt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 16.05.2024, zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr;

Nur kurze Zeit parkte eine Frau ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Borken. Als sie zu dem schwarzen VW zurückkehrt, ist dieser beschädigt. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr an der Heidener Straße. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell