Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus im Rathaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: zwischen 14.05.2024, 16.30 Uhr, und 16.05.2024, 08.15 Uhr;

Unbekannte sind in die Baustelle des Rathauses in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude am Berliner Platz zu gelangen, hatten sie sich an einer Tür zu schaffen gemacht. Im Inneren beschmierten die Täter mehrere Stellen mit Farbe. Zu der Tat kam es zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell