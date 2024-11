Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Vellberg: Unfall im Einmündungsbereich

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer die L1064 von Vellberg in Richtung der L1060. Als er in diese nach rechts einbiegen will, übersieht er einen 54-jährigen Audi-Fahrer, welcher bereits auf der L1060 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschmierte am Montag zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Kalkäckerstraße geparkten Fiat mit schwarzer Farbe. Dadurch verursachte er an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

