Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi im Lehenbusch. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Kreßberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer die L2218 von Neuhaus in Richtung Crailsheim. Hierbei geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Audi-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro.

