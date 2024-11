Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fußgänger von LKW erfasst, Wohnungseinbruch, Diebstahl von E-Scooter

Aalen (ots)

Waiblingen: Fußgänger von LKW erfasst

Am Mittwochmorgen, gegen 07:30 Uhr überquerte ein 86-jähriger Mann die Alte Bundesstraße, obwohl die Fußgängerampel für ihn bereits rotes Licht zeigte. Der im gleichen Moment anfahrende LKW-Fahrer konnte den Fußgänger in diesem Moment nicht erkennen und erfasste diesen. Der 86-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Fellbach: Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 08:45 Uhr verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße Im Holderbusch. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mindesten 2500 Euro entwendet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Fellbach: Diebstahl von E-Scooter

Ein E-Scooter der Marke "Xiaomi" im Wert von ca. 300 Euro wurde am Mittwoch, zwischen 12:20 und 12:35 Uhr in der Bahnhofstraße entwendet. An diesem war das blaue Versicherungskennzeichen "468 GXW" angebracht. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

