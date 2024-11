POL-ST: Ibbenbüren, Kontrollen der Radstaffel, diverse Verwarngelder und Anzeigen verhängt

Ochtrup (ots) - Am Dienstagmittag (12.11.) meldeten Zeugen gegen 12.00 Uhr den Brand an einer Doppelhaushälfte an der Vechtestraße in Langenhorst. Als die Polizei am Brandort eintraf, war die Feuerwehr bereits mit einem Großaufgebot dabei das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand, da sich zur Brandzeit keine Personen im Haus befanden. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand im Dachgeschoss ausgebrochen und hat sich ...

