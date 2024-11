POL-ST: Laer, 74-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Kollision mit Traktor

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (11.11.24), 15.00 Uhr und Dienstag (12.11.24), 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mörikestraße, nahe Schellingweg, in Laggenbeck eingebrochen. Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt zu diesem ...

