Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Am Samstagnachmittag (24.08.), gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Kradfahrer aus Mühlheim/Ruhr die Syringer Straße in Richtung Norden. An der Einmündung zur B 516 beabsichtigte er nach rechts abzubiegen und seine Fahrt in Richtung Niederbergheim fortzusetzen. Offensichtlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der Kradfahrer beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Bei dem Sturz verletzte sich der Mühlheimer schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. (hn)

